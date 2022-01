Wer in Gosen wohnt und mit gesundheitlichen Problemen kämpft, hat es nicht leicht. Zu Fuß nämlich ist der nächste Hausarzt kaum zu erreichen, was schlicht daran liegt, dass es keinen gibt in dem 1700-Einwohner-Ort. Und das schon eine ganze Weile. Seit Ärztin Sylke Geyer ihre Praxis 2019 krankhe...