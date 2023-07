Die Pläne der Bahn zum Neubau des Bahnhofes Fangschleuse an der Tesla Gigafactory sind noch immer einsehbar. Der alte und neu geplante Bahnhof liegen an der RE1-Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder). Ein erster Blick in die Unterlagen offenbarte, dass die historischen Gebäude des alten Bahn...