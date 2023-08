„Keine guten Nachrichten für den Verkauf von Backwaren in Berlin-Rahnsdorf“, heißt es auf den Aushängen im Schaufenster des Bäckerladens an der Hauptkreuzung in Berlin-Rahnsdorf. Die Popularität der Dresdner Feinbäckerei – mit Tradition seit 1906 – kann man auch an der Länge der Warte...