Der Bahnhof Fangschleuse an der sogenannten Gigafactory von Tesla in Grünheide soll neu gebaut werden. Zusätzlich entsteht dort ein bundeseigener Güterbahnhof. Sieben Parallelgleise für Personen- und Güterverkehr werden durch die DB Netz AG in der breitesten Ausdehnung geplant. Ein Gleis soll i...