Es könnte alles so idyllisch sein in der Waldgartenkulturgemeinde Schöneiche. Heinrich Jüttner könnte in diesen warmen Sommertagen in seiner Hängematte sitzen, bei einem Latte Macchiato und gutem Buch und seinen Ruhestand genießen. Doch der Fluglärm des BER macht dies unmöglich. Und das, obw...