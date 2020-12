„Unser Neubau ist gerade fertig geworden, wir konnten ihn noch nicht einmal einweihen, und schon brauchen wir wieder mehr Platz“, sagt Jens Brügmann, Geschäftsführer von der Docemus GmbH aus Leipzig, offenbar gut gelaunt. Weil die Einweihung des Neubaus am Docemus Campus in Neu Zittau wegen C...