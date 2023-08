Statt mit frischen Forellen zu hantieren, steht Fischer Andreas Thamm am Tag nach dem Brand an der traditionsreichen Müggelsee-Fischerei in Berlin-Rahnsdorf mit Atemmaske in einem Haufen verkohlter Trümmer. „Das ist schon ein Schock für uns alle“, gesteht der 69-Jährige.

Am Donnerstagmittag, ...