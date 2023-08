In Erkner mussten die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr am Samstagmorgen, dem 5. August, zu einem Brand ausrücken. In der Flakenstraße hatten Anwohner zuvor den Notruf gewählt, als Rauch aufstieg und Rauchmelder ertönten. Auf einer Terrasse auf dem Hinterhof hatten Möbelstücke in Flammen gestanden.

Die Brandbekämpfer trafen kurz nach dem Notruf, etwa gegen 7.20 Uhr, am Brandort ein.

Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache übernommen

Mit einem Schnellangriffsschlauch konnten die Flammen durch die freiwillige Wehr gelöscht werden. Obwohl die Möbelstücke direkt an der Hauswand standen, konnte ein Übergreifen der Flammen rechtzeitig verhindert werden.

Kriminalisten der Polizeiinspektion Oder-Spree sollen nun ermitteln, ob es sich um eine mutwillige oder fahrlässige Brandstiftung handelt.