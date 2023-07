Bei einem Brand in einem Asia Restaurant in Schöneiche sind am Mittwoch (5. Juli) zwei Menschen verletzt worden. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, hat es eine enorme Rauchentwicklung im Gebäude gegeben und Flammen schlugen aus einem Kamin. Zuvor waren die Flammen in der Küche des Restaurants ausgebrochen.

Alarmiert wurden die Retter gegen 13 Uhr, als Zeugen den Brand in der Straße Am Rosengarten bemerkten. Die freiwilligen Feuerwehren aus Schöneiche, Woltersdorf und Vogelsdorf rückten mit einer Vielzahl an Einsatzkräften an.

Feuerwehr kann Brand in Schöneiche schnell löschen

Über eine Drehleiter konnten die Flammen, die aus dem Kamin schlugen, schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf das Dach hat es glücklicherweise nicht gegeben. Laut Einsatzleiter Sven Majewski befand die Brandausbruchsstelle im Keller des Hauses, in der sich die Küche des Asia Restaurants befindet.

Die Flammen aus dem Kamin wurden über eine Drehleiter gelöscht.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte schnell bekämpft werden. Was zu dem Brand geführt hatte, sei jedoch nicht erkennbar, erklärte Gemeindebrandmeister Majewski vor Ort.

Zwei Menschen sind bei Brand verletzt worden

Die massive Rauchentwicklung im Keller hat die Einsatzkräfte besonders gefordert. Laut Sven Majewski ist der gesamte Gebäudekomplex über den Keller miteinander verbunden, jedoch sorgten viele kleine Gänge für Schwierigkeiten bei der Entrauchung. Die Einsatzkräfte der drei Ortswehren setzten daher mehrere Überdruckbelüfter ein, um den Rauch aus dem Keller heraus zu drücken.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und das Gebäude anschließend belüften.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Durch die Rauchgase sind zwei Menschen verletzt worden. Den bisherigen Informationen zufolge gelten sie als leicht verletzt, sollen jedoch wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus untersucht werden.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Durch die Lösch- und Rettungsarbeiten der Einsatzkräfte kam es im Umfeld zu zeitweiligen Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Oder-Spree soll nun zur Ursache ermitteln.