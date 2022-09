Am Montag waren an der Grundschule „Bruno Hans Bürgel“ in Schöneiche die Zeichen der Zerstörung noch deutlich zu sehen. Die Explosion hatte die Sicherheits-Glasscheibe der Seitentüre viele Meter Richtung Grundstücksrand geschleudert. Den Seiteneingang hatte die Feuerwehr noch am Wochenende ...