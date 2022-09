Die Feuerwehr hat am Samstag (24. September) ein Feuer in der Hans-Bürgel-Grundschule an der Prager Straße in Schöneiche (Oder-Spree) gelöscht. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa viereinhalb Stunden. Der Alarm war kurz nach 7 Uhr ausgelöst worden. Etwa 30 Einsatzkräfte aus Schöneiche un...