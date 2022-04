Wie gut ist die Tesla Gigafactory in Grünheide bei Berlin auf eventuelle Störfälle – wie jüngst das Leck in der Lackiererei – vorbereitet? Darüber herrscht großes Rätselraten in der Bevölkerung. Die angeblichen Löschteiche sind leer, sollen Drohnenvideos belegen. Ständig fahren vermei...