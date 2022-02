Um kurz nach 8 Uhr hat Christian Stauch am Freitag seinen neuen Dienstort betreten, das Rathaus in Woltersdorf . Viel Zeit, sich damit ausgiebig vertraut zu machen, blieb dem neuen Bürgermeister allerdings nicht, denn nichts geringeres als die Weltpolitik beschäftigte ihn direkt an seinem ersten Ta...