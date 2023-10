Grünen-Politiker Michael Kellner hat bei einem Besuch bei Cemex in Rüdersdorf den Zementhersteller für seine Bemühungen gelobt, zeitnah auf eine nachhaltige Produktion umstellen zu wollen: „Cemex am Standort Rüdersdorf plant, bis 2030 klimaneutral zu sein und ist damit Vorreiter in der Branch...