Beim 11. Löcknitzcampustag am Sonnabend, 11. September, gibt es dieses mal eine coronabedingte Besonderheit. Von 10 bis 14 Uhr wird der Erkneraner Kinder- und Jugendarzt, Dr. Jens-Uwe Köhler, auf dem Löcknitzcampus an der Straße An der Löcknitz einen Familienimpftag anbieten. Das Impfangebot in...