Kein Impftermin beim Hausarzt in Sicht – dann gibt es für Menschen im Raum Erkner, Neu Zittau, Gosen & Co. ab sofort eine Alternative. Ab 1. Dezember wird das Impfzentrum in Schönefeld wieder eröffnet. Es befindet sich im stillgelegten Terminal 5 des Flughafens BER.

Überregionale Impfstelle startet ohne Terminvergabe

Wie der Nachbar-Landkreis Dahme Spreewald mitteilte, startet die überregionale Impfstelle mit drei Impfstraßen. Allerdings noch ohne Terminvergabe, die sei aktuell noch nicht möglich. Der Zugang zur Impfstelle erfolge entsprechend der Reihenfolge der ankommenden Personen.

Als Impfstoff steht Moderna zur Verfügung

Eine Einschränkung gibt es beim Impfstoff: Wegen der bundesweiten Lieferengpässe können in Schönefeld zunächst keine Impfungen mit Comirnaty von Biontech angeboten werden, es kommt ausschließlich Spikevax von Moderna zum Einsatz. Da das Vakzin von der Ständigen Impfkommission (Stiko) aber nur für Menschen ab 30 Jahren empfohlen wird, gilt das Angebot in Schönefeld vorerst auch nur für diese Personengruppe. Möglich sind Erst- und Zweitimpfung und auch Auffrischungen, genannt Booster.

Das Intervall zwischen Erst- und Zweitimpfungen betrage mindestens 28 Tage. Die Auffrischungsimpfung soll in der Regel im Abstand von 6 Monaten zur letzten Impfstoffdosis erfolgen. Wer zuvor mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson grundimmunisiert wurde, könne den Booster bereits nach Ablauf von 4 Wochen bekommen, heißt es.

Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr

Die überregionale Impfstelle am Flughafen Schönefeld, die von der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Bundeswehr unterstützt wird, wird in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Ab dem 7. Dezember soll von Dienstag bis Samstag ebenfalls in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geimpft werden.

Das Impfzentrum befindet sich am Terminal 5. Anreisende mit dem Auto sollen den Parkplatz P56 direkt vor der Impfstelle nutzen.

Terminvergabe in Planung

Geplant ist, in den kommenden Tagen ein System zur Terminvergabe aufzubauen. Sobald es eingeführt ist, sollen Kapazität und Impfmenge weiter erhöht werden.

Noch offen ist, wann die geplante Impfstelle des Landkreises Oder-Spree in Schöneiche wieder startet. Noch wartet man hier auf Impfstoff, heißt es aus dem Rathaus.