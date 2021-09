Einen Monat nach dem Start des neuen Schuljahres (2021/2022) macht sich Corona in immer mehr Klassenzimmern breit. Zahlreiche Kinder in Berlin und Brandenburg sind in Quarantäne, die Sorge vor einer erneuten Rückkehr in den Wechselunterricht wächst, auch an der Löcknitz-Grundschule in Erkner. Sc...