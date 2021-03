Als Star-Friseur hat Jörg Prüße aus Woltersdorf bei Berlin immer wieder Neues ausprobiert. Was es mit dem Schwert-Einsatz an den Haaren von Hollywood-Star Julia Roberts auf sich hat, wie der DDR-Star-Stylist und Provokateur Schamhaare in Form brachte und welchem ernsten Thema er sich heute widmet.