Update: In Folge einer Kollision mit einem Zug auf der Strecke des RE1 ist eine Person verstorben, wie die Polizei mitteilte. Derzeit wird davon ausgegangenen, dass es sich um Suizid handelt. Eine aus dem Vorfall resultierende Zugunterbrechung hatte zur Folge, dass Leute für Stunden an den Bahnhöfen in Erkner und Fürstenwalde ausharren mussten.