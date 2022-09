Stefanie Lange und ihr Team aus der Kastanien-Apotheke in Woltersdorf haben seit Monaten auf die Einführung des elektronischen Rezeptes, kurz E-Rezept, hingefiebert. Eigentlich sollte es ab 1. September so weit sein, doch es holpert mächtig bei der Einführung. Aber nicht in ihrer Apotheke – dor...