Das nennt man wohl einen Volltreffer: Die Polizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstagmorgen (25.11.) in Schöneiche bei Berlin (Landkreis Oder-Spree) mehrere hundert Gramm Cannabis in einem Auto sichergestellt. Hinzu kommen weitere Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer.

