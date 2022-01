Liegt es an der Umweltprämie von bis zu 9.000 Euro, die es für ein neues E-Auto von der Bundesregierung gibt? Oder daran, dass Tesla ausgerechnet in Grünheide eine Gigafactory für den europäischen Automarkt errichtet? Fest steht: Fahrzeuge des US-Autobauers sind, was den Elektroauto-Sektor ange...