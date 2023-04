Preis günstiger als in Berlin – TH Wildau legt Zahlen zu Projekt vor

E-Scooter und E-Bike in Erkner

In Erkner können seit einigen Wochen an 34 Stationen E-Scooter und E-Bikes ausgeliehen werden. Die TH Wildau liefert nun Zahlen, wie das „Pilotprojekt“ genutzt wird – und sagt auch, was noch kommt.