Möglichkeiten zum Einkauf von Lebensmitteln gibt es in der Gemeinde Woltersdorf mit 8500 Seelen so einige. Neben Edeka findet man auch einen Lidl sowie gleich zwei Netto-Supermärkte. Und einer davon soll demnächst sogar vergrößert werden: der am Vogelsdorfer Platz.