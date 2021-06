Wer seine Lebensmittel am liebsten bei Lidl in Erkner holt, muss sich aktuell nach einer Alternative umschauen. Die Filiale der Discounter-Kette am Hohenbinder Weg ist seit 2. Juni geschlossen. Der Grund sind umfangreiche Umbaumaßnahmen und Modernisierungen, wie von den Marktmitarbeitern heißt. De...