Sein Tesla Model Y, made in Grünheide , in Empfang zu nehmen, hat sich Tino Köhler aus Cottbus wahrlich anders vorgestellt. „Ich wusste ja nicht, wann es produziert wird, wann es fertig ist“, sagt der 38-Jährige moz.de am Telefon. Der stellvertretende Schichtmeister im Kraftwerk Schwarze Pumpe...