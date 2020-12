Bei dem Brand eines Werkstattgebäudes in Woltersdorf am Mittwoch ist ein hoher Schaden entstanden. Das Gebäude in der Julius-Lamprecht-Straße ist nicht mehr nutzbar, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Sachschaden liegt demnach bei 25.000 Euro. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Ge...