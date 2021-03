Dass die Gemeinde Grünheide im Zusammenspiel mit dem Landkreis Oder-Spree in Freienbrink ein Rettungszentrum errichten will, hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zu einigen Diskussionen geführt. Das Votum der Gemeindevertreter zu dem Projekt, das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Gigafa...