Wie ein paar Beweisstücke liegen sie da, auf dem Rasen vor dem Wohnblock in der Waldpromenade 4 in Erkner, in dem es am 1. Mai gebrannt hat: eine völlig verkohlte Zimmertür, daneben ein paar schwarzverrußte Boxen einer Musikanlage. Wer sie dort hingelegt hat, ist unklar. Klar ist lediglich: Mitn...