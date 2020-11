Am 9. Dezember soll das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Spreeauer Ortswehr aus dem Verkehr gezogen werden. 40 Jahre alt und vor 20 Jahren gebraucht in den Grünheider Ortsteil geholt, wird es außer Dienst gestellt. So haben es die Gemeinde als Träger des Brandschutzes und die Gemeindewehrführ...