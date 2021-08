„Es geht nicht um Leistung, sondern um Zusammengehörigkeit und darum, einen Anlass zu haben, sich wieder zu treffen“, sagt Ben Kölsch, der Sieger des Wettangelns am Sonnabend am Baberowsee in Kagel. Nach den dreieinhalb Stunden, die die 30 Angler und Anglerinnen auf dem See verbrachten, hatte der Gast aus dem Spreewald immerhin fast dreieinhalb Kilo Fische in seinem Eimer. Die meisten hatten am Abend viel weniger Fisch mit ans Ufer gebrach...