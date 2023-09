Heydewirt am Peetzsee schließt – das sind die Gründe

Gaststätte und Pension in Grünheide

Seit 2008 ist der „Heydewirt am Peetzsee“ in Grünheide eine beliebte Adresse zum Essen und Übernachten. Doch Restaurant und Pension schließen. Was die Gründe sind und wie lange noch geöffnet ist.