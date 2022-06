Während in Grünheide schon schwarze und weiße Teslas vom Band rollen und die Tesla-Erweiterung in aller Munde ist, geht im Hintergrund die kritische Auseinandersetzung mit dem Genehmigungsbescheid für die Tesla Gigafactory weiter: Am 4. März 2022 erteilte das Landesamt für Umwelt (LfU) die end...