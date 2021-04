Gosen „Eichwalder Ausbau“ – mehr kann man nicht in das Navi eingeben, wenn man in Gosen zum einstigen Spionage-Bunker der Hauptverwaltung Aufklärung gelangen will, deren Chef bis 1986 Markus Wolf war. Hier auf dem Parkplatz gegenüber dem Volleyballplatz werden die angemeldeten Besucher von ...