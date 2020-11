Eine neue Landesstraße südlich der Bahntrasse, Flächen für einen Pendlerparkplatz und einen neuen Bahnhalt näher am Tesla-Betriebsgelände sowie eine Über- oder Unterführung der Gleise für die L23 – das sind einige der Punkte, die der veränderte Bebaungsplan Nr. 13 „Freienbrink-Nord“ beinhaltet. Er ist eines der Themen, die am Donnerstag, ab 18.30 Uhr, bei der Hauptausschusssitzung der Grünheider Gemeindevertreter in Hangelsberg beraten werden sollen. Während der Auslegung, die am 2. November zu Ende gegangen war, sind laut Bauamtsmitarbeiter Ulf Dymke rund 80 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. Sie gilt es nun genauso abzuwägen, wie die der Träger öffentlicher Belange, also der am Verfahren beteiligten Behörden.