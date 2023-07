Tesla will 81.200 Pfähle in den Boden rammen – Folgen fürs Wasser?

Tesla will seine Gigafactory in Grünheide um eine riesige Produktionshalle im Norden erweitern. Zehntausende Pfähle müssten dafür in den Boden gerammt werden. Doch das ist nicht ganz unproblematisch.