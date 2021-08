Tesla-Chef Elon Musk ist mit Familienanhang in Berlin gelandet und er wurde auch auf der Baustelle in Grünheide erwartet. Zumindest versammelten sich mal wieder ein knappes Dutzend Journalisten und Schaulustige vor der Einfahrt zur Tesla-Fabrik, wo am 12. August der Besuch des CEO vermutet wurde.

Eher zufällig kam Tom Dera mit seinem Rennrad an der Baustelle vorbei und legte einen kurzen Stopp ein. Dass Musk erwartet wurde, wusste der 20-jährig...