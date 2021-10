Die Sanierung des östlichen Berliner Rings in Richtung Spreeauer Dreieck verlangt den Autofahren zwischen Freienbrink, Erkner und fast bis Rüdersdorf einiges an Geduld ab. Voraussichtlich noch bis Mitte Dezember steht auf der A10 in diesem Bereich lediglich die Fahrbahntrasse Richtung Norden zur V...