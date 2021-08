Tesla und die Frage nach einem möglichen Wassermangel in der Region rund um die Gigafactory in Grünheide, sie wird weiter heiß diskutiert. Den neuesten Anstoß dazu hat Tesla-Chef Elon Musk nun höchst selbst gegeben. Am vergangenen Freitag war das, als er sich mit Armin Laschet, dem Kanzlerkandi...