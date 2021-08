Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter hat am Montagnachmittag (23.8.) die Tesla-Baustelle in Grünheide besichtigt und dabei betont, dass er Bedenken von Umweltverbänden, die Gigafactory des US-Elektroautobauers könnte zu Wasserproblemen in der Region führen, nicht teile. „Ich habe ...