Der Brand auf dem nicht genehmigten Lagerplatz der Tesla Gigafactory in Grünheide (Mark) in der Nacht zu Montag (26.9.) hat noch einmal gezeigt, wie sensibel das Thema Brandschutz im Trinkwasserschutzgebiet ist. Denn sobald, wie bei diesem Vorfall, giftige Stoffe von nicht versiegelten Flächen in ...