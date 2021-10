Der Ortsbeirat Grünheide will den Bahnhof Fangschleuse, an dem der RE1 hält, am bisherigen Standort erhalten. Die Mitglieder stellten sich bei ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich hinter einen entsprechenden Antrag der Fraktion „Bürgerbündnis“. Hintergrund: Im Zuge des Tesla-Baus plant die B...