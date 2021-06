Auch zwei Wochen nach dem Kabelbrand an der Tesla-Baustelle in Grünheide (Oder-Spree) dauern die Ermittlungen der Polizei an. Zu Einzelheiten will sich die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) auf Nachfrage noch nicht äußern. Außer: „Es werden derzeit Videoaufnahmen ausgewertet“, ...