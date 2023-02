Das dumpfe Schlagen und das Quietschen der Maschine sind am Montagnachmittag, 7. Februar, meterweit zu hören. Der Boden vibriert. Ein Hydraulikhammer hat zu Beginn der Woche auf einem abgesteckten Teil des Parkplatzes vom Tesla-Gelände in Grünheide Betonpfähle in den märkischen Sand gerammt. In...