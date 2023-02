Das Brandenburger Umweltministerium unter Axel Vogel (Grüne) will „zeitnah“ alle Akteure rundum das Thema Grundwasser unter der Tesla-Gigafactory in Grünheide zum Krisengespräch an einen Tisch holen. Dies wurde im Umweltausschuss (ALUK) am Mittwoch in einer aufgeheizten Debatte bekannt gegebe...