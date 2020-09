Vor der Stadthalle am Tag der Erörterungen zur Tesla-Baustelle: Infowand der BI Grünheide mit Infomaterial und Karten zu geplanten Veränderungen in der Region. Kameramann vom RBB (v.l.), Vertreter der BI Grünheide und Tobias Lindh aus Erkner, der den Bau des Teslawerks in Grünheide begrüßt. © Foto: Kerstin Ewald