An der L23, zwischen Bahnhof Fangschleuse und dem Kreisel, entsteht im Auftrag der Edis derzeit das Umspannwerk Freienbrink. Es soll sowohl den Automobilbauer Tesla versorgen – so er für das Werk die finale Baugenehmigung bekommt und es tatsächlich in Betrieb geht – als auch neue Wohn- und Gew...