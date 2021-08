Die Rohr-Verlegungsarbeiten an der Alten Poststraße in Karutzhöhe sind seit rund drei Wochen beendet. Doch der Volleyballplatz des Ortsvereins liegt immer noch unbespielt da, weil er noch nicht wieder in Stand gesetzt wurde.

„Wir haben noch auf notwendige Informationen des Volleyballvereins gewartet, aber nun sollte das in ein bis zwei Wochen erledigt sein“, versichert Bodo Brandenburger, Projektleiter der K+R Baugesellschaft mbH, dessen eng...