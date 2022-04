Das Büro der MOZ in Erkner bietet eine gute Sicht auf die tägliche Verkehrslage der Stadt: Es liegt nämlich direkt an der Friedrichstraße, also jener Straße, auf der die meisten Verkehrsströme zusammenkommen: aus Richtung Berlin-Köpenick, aus Neu Zittau und von der Autobahn A10. Und der Eindr...