Die blaue Markierung liegt zusammengeknüllt am Spielfeldrand. Der Sand ist zerfurcht von Bagger-Fahrspuren und in ihm finden sich schwarze Rohrspäne. Ein drei Meter tiefes Wasserloch klafft neben dem Feld, was notdürftig mit einem Netz abgedeckt ist. Jens Lippert ist stellvertretender Vorsitzende...